Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Слухи о возобновлении жёсткого коронавирусного карантина с сентября 2020 года продолжают муссироваться среди петербуржцев и доводят некоторых до состояния паники. В поисках ответов они обращаются к губернатору Александру Беглову через соцсети, но успокоения в куцых комментариях чиновников не находят.

«Александр Дмитриевич, здравствуйте. В городе упорно возрастает паника о слухах по полному ограничению нашего города с 20 сентября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Очень хочется получить реальные сведения, чего ждать гражданам нашего города до конца этого года? Второго такого «ограничения» люди точно не осилят ни морально, ни материально», — одной из первых обратилась к градоначальнику Ольга Г. на его странице «ВКонтакте» под постом Беглова об успехах городской администрации.

К ней присоединились другие голоса, которые требуют пояснить, «правда ли, что с 20.09.2020 опять будет введена «самоизоляция», а дети вновь отправятся на учебу в онлайн-режиме. Люди пишут, что информация распространяется как раз по линии школ и звучит «из каждого утюга». «Сегодня тоже узнала об этом. И оказалось, многие об этом говорят. Только сомневаюсь, что кто-то скажет правду. Хотя очень бы хотелось… Считаю, что молчание будет означать, что это так», — полагает Ирина К.

Находятся скептики, которые интересуются, откуда у паникующих столь точные прогнозы вплоть до конкретной даты.

«Кто вам это говорит, голос в сновидениях если только», — иронизирует Сергей Г. Петербуржец Петр О. после чтения ветки под постом губернатора назвал это «сплошным мракобесно-конспирологическим бредом». «И вы еще забыли про чипирование: «А-а-а! Нас всех чипируют!!! Кругом заговор и мировое правительство рептилоидов!!!» — иронизирует он.

В ответ они получают заверения, что «все школы уже предупреждены», а «слухи не беспричинны». Такие рассуждения заранее вызвали бурю негодования среди горожан, которые, как выяснилось, не горят желанием вновь оказаться запертыми дома со своими детьми и «лишиться работы».

«И школы готовы раздать всем ноутбуки и компьютеры? И обеспечить реальное дистанционное обучение, а не самообразование, как это было в четвертой четверти? Когда учитель тупо давал задания и все? А родители объясняли материал, работая за учителя? Ок. Пусть опять всех гонят на ДО, только зарплату мне пусть платят как учителю. Так как я всю работу за них делала. А учитель только оценки ставил. Проверял, как я научила ребёнка», — негодует Екатерина П.

Наталья Ф. добавляет, что учителям «некогда» вести онлайн-занятия, потому что у них собственные дети, кому они отдают компьютеры. При этом родители вынуждены были работать удаленно, так как никакие объявленные «каникулы» с сохранением заработной платы на многих из них работодатель не распространил.

«Оригинально, да? То есть найти в сетке готовые видео и написать стр. учебника — это и есть вся работа? <…> Прикол в том, что у родителей тоже все дети дома, тоже проблемы с ПК, так как никому каникул путинских не дали на работе, все работали на удаленке, но учить ребенка-первоклашку по-любому надо было, и никуда не денешься. <…> Первоклашки на ДО [домашнем обучении] — смешно!!!» — возмущается она.

«Борьба с коронавирусом продолжается… В Кронштадте 2 дня на открытии нового парка было очень много людей с детьми, пожилые люди, очереди. Ограничений никаких. Все без масок, обработку детской площадки и различных аттракционов не проводили. Бинокли все трогали, лицами прикладывались. Хорошо, что забыли про вирус или плохо — будет скоро видно по увеличению заболеваемости и нагрузке медикам», — рассказывает Марина З.

Позднее же, опасаются горожане, их снова загонят по домам из заботы о группе риска — людях старше 65 лет, но некоторые это видят как «принесение в жертву детей и их родителей», которым надо учиться или работать.

Также петербуржцы с замиранием сердца ждут ближайшего выступления премьер-министра Михаила Мишустина во второй половине августа, которое, как им кажется, должно расставить точки над «и». Завершилась бурная дискуссия уже хрестоматийным спором сторонников ношения масок в общественных местах, дабы предотвратить масштабный жесткий карантин, и тех, кто называет маски «намордниками» и считает, что их ношение «давит на психику себе и окружающим», а пользы от них никакой. Заметим, ранее сам Александр Беглов заявил, что продолжение смягчения ограничений по коронавирусу зависит только от того, будут горожане носить СИЗы или нет.

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Петербуржцы вынуждены сами спекулировать на тему причин, по которым с 20 сентября может начаться карантин, наиболее популярной версией оказывается вторая волна коронавируса, наложенная на сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Горожане также считают, что всплеск будет связан с вернувшимися с юга отпускниками. На пляжах Сочи и Турции, по их свидетельствам, «плюнуть некуда». Ходят упорные разговоры о мифическом «документе» об объявлении второй волны и карантина, который якобы уже составлен в недрах Смольного и лишь ждет своего часа, дабы туда проставили даты.

«И где этот документ, на сайте правительства я такой не нашла и даже не слышала о нем, поделитесь, пожалуйста, с нами им, — с недоверием отзывается петербурженка Ольга П. — Я думаю, что людям просто нравится пугаться и пугать других, отсюда все эти слухи».

Но ее голос тонет в море обеспокоенных сограждан. «Да-да. Город полон слухами о второй волне с 20 сентября, на уровне «у моей знакомой есть одна знакомая, которая работает в Москве на ответственной должности, и она видела уже подписанный документ». Разъясните, пожалуйста, эти слухи», — просит Екатерина Б. у Александра Беглова.

В ответ на это появился только один комментарий от органа власти. Это оказался комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Он предложил обеспокоенным горожанам следить за обновлениями официального сайта Смольного.

«Вопрос отмены или продления ряда ограничений напрямую зависит от развития эпидемиологической ситуации в городе», — популярно развеяли сомнения петербуржцев чиновники.

«Если опять всех закроют, то тогда сами оплачивайте наши налоги, аренды, зарплаты, иначе будет бунт!!!» — заключила Мария У.

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