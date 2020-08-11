Ростов-на-Дону, 11 августа 2020, 16:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону почтили память жертв фашизма. Траурная церемония состоялась на территории мемориального комплекса в Змиёвской балке, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 августа.
Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориала, посетили музей и почтили память мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Змиёвской балке находится самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. В августе 1942 года здесь было уничтожено более 27 тыс. мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Мемориал был открыт в 1975 году.