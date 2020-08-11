Лион, Франция, , 16:46 — REGNUM В сети появился официальный трейлер сборника игр Arkane: 20th Anniversary Collection. Его опубликовали 10 августа на YouTube-канале издания IGN.

В ролике разработчики показали фрагменты из игр, которые войдут в сборник. Среди них: Dishonored (со всеми дополнениями), Dishonored 2 (с дополнением Death of the Outsider) и Prey.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, основатель студии Arkane Рафаэль Колантонио больше не будет разрабатывать крупнобюджетные игры. Сейчас геймдизайнер работает над своим инди-проектом Weird West.

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