Москва, , 17:02 — REGNUM Новый опыт работы и учебы в необычной обстановке является плюсом от режима самоизоляции. Об этом 11 августа сообщила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны быть готовы к тому, что этот учебный год может быть разным. Но думаю все мы уже готовы к совершенно разным выходам», — сказала Безруких.

Эксперт отметила, что ситуация, в которой оказалось общество, научила граждан ко всему приспосабливаться, решать нестандартные задачи.

«Несмотря на всю сложность ситуации, это — позитивная вещь для мозга любого человека, как маленького, так и взрослого. Потому что мозг, получая сложные новые задачи, развивается и это есть позитивный итог этого сложного периода — мы многому научились и ко многому готовы», — заявила Безруких.

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