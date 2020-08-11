Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM Более 1 млн жителей и гостей Свердловской области прошли тестирование на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По информации на 11 августа 2020 года, в области обследовали на вирус SARS-CoV-2 уже 1 004 466 человек. Проведено 1 072 399 исследований проб.

За минувшие сутки обследование прошли 9845 человек, организовано 10 362 исследований проб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 22 614 случая заражения коронавирусом.

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