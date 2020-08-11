Москва, , 16:40 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 19 автомобилей. Об этом сообщает 11 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Bentley Bentayga, реализованные в период с 2018 по 2020 год.

«Причина отзыва транспортных средств: крепление ремня безопасности третьего ряда сидений может не выдержать расчётную нагрузку. Существует небольшой риск, что в случае ДТП проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова», — говорится в сообщении.

На всех отзываемых автомобилях будет выполнена замена установленного винта длиной 26 миллиметров новым винтом длиной 40 миллиметров. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В России стартовали продажи нового седана Bentley Flying Spur