Монреаль, Канада, , 16:40 — REGNUM Следующее обновление для Rainbow Six Siege добавит в игру Сэма Фишера — центрального протагониста франшизы Splinter Cell. Об этом 11 августа сообщается на Twitter-странице R6leaks.

https://twitter.com/R6leaks1/status/1293034405116534784

Энтузиасты с R6leaks опубликовали трейлер с анонсом новых оперативников для Rainbow Six Siege. Сообщается, что помимо Сэма Фишера, в игре появится агент по имени Zero.

Напомним, официальный анонс новых героев от разработчиков игры должен состояться с 21 по 23 августа 2020 года. В эти числах состоится масштабный киберспортивный чемпионат Six Major 2020.

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