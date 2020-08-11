Архангельск, , 16:36 — REGNUM К 1 сентября 2021 года в Архангельске откроют центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Об этом на заседании регионального правительства заявил министр образования и науки области Олег Полухин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Площадкой для создания учреждения дополнительного образования нового типа станет здание архангельского кооперативного техникума. Проект вошел в число победителей организованного ведомством конкурса, на его реализацию из средств федерального и областного бюджета выделено 400 млн рублей. Выделенные средства будут направлены на его приобретение и переоборудование. В настоящее время ведется разработка соответствующей проектно-сметной документации.

«С учетом объемов работ, которые запланированы, год — это очень небольшой срок. Прошу взять реализацию этого проекта под особый контроль, определив создание центра поддержки одаренных детей в Архангельске в качестве одного из приоритетов», — подчеркнул, обращаясь к министру, врио губернатора региона Александр Цыбульский.