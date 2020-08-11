Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Открытие народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе Ростовской области состоится в два этапа. Это связано с необходимостью обеспечить санитарную безопасность участников церемонии, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Церемония точно пройдет 30 августа. На первую часть будут приглашены представители ветеранского сообщества, общественники и благотворители, руководители предприятий, внесших большой вклад в создание музея. Но уже в тот же день комплекс будет открыт и для всех желающих», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что музей планировалось открыть в канун 75-й годовщины Великой Победы, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции торжественную церемонию перенесли на 30 августа — 77-ю годовщину освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. При этом на территории комплекса уже состоялась первая экскурсия, которую для волонтёров провёл глава региона в День молодёжи.

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