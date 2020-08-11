Бейрут, 11 августа 2020, 16:28 — REGNUM Число людей, погибших при взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута (4 августа 2020 г.) достигло 171, передаёт 11 августа Sky News Arabia.

Порт Бейрута после взрыва
Порт Бейрута после взрыва
(сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency

Об этом сообщили в ливанском минздраве. Кроме того, три десятка человек числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб, который нанесён взрыв всем объектам, пострадавшим при взрыве в порту столицы Ливана 4 августа, оценили в три миллиарда долларов.

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