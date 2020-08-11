Курган, , 16:26 — REGNUM В Курганской области уничтожена база данных, которые граждане предоставляли для получения цифровых пропусков во время ограничительных мер в связи с пандемией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Цифровые пропуска действовали на территории Зауралья в апреле. Граждане отправляли номер паспорта и цифровой код цели выхода из дома.

Факт уничтожения всех личных данных о 343 409 выданных цифровых пропусках размером 155 МБ зафиксировали в своем акте члены комиссии, сформированной при департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области.

Отмечается, что случаев использования сведений, переданных для электронных цифровых пропусков, не зафиксировано.