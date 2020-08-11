Волгоград, , 16:29 — REGNUM Проверка исполнения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности в отношении автогазозаправочных станций организована в Волгоградской области. Результаты проверки проконтролирует руководство прокуратуры региона, сообщили 11 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Проверку проведут при взаимодействии со специалистами Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и органов государственного пожарного надзора. Будет дана оценка законности размещения автогазозаправочных станций, проверят исполнение закона при выдаче разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, выполнению требований о промышленной и пожарной безопасности. Всего в регионе насчитывается порядка 150 АГЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в результате взрыва газа на АГЗС Тракторозаводском районе Волгограда пострадали 13 человек. Возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли документацию у собственника объекта.