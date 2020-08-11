Саратов, , 16:49 — REGNUM По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко в регионе проверят исполнение законодательства в сфере закупок школьного оборудования. Поводом для реагирования стали предположения председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о сговоре при проведении конкурсных процедур в Энгельсском районе.

Во время посещения строящейся школы в поселке Приволжский председатель нижней палаты парламента заявил, что стоимость закупаемого оборудования в 2,5 раза выше реальных расценок. В связи с этим возникли вопросы к министру образования Саратовской области Ирине Седовой.

В случае выявления каких-либо нарушений прокуратура примет соответствующие меры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, прокуратура Саратовской области выявила недостачу обязательной литературы при подготовке образовательных организаций к новому учебному году. Основными проблемами при подготовке учреждений к учебному году являются соблюдение антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Читайте также: Прокуратура выявила нехватку учебников в саратовских школах