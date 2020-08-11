Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель принудительно отправлен на лечение от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.

20 июля у него был выявлен положительный результат теста на коронавирус. 44-летний гражданин болел в лёгкой форме и поэтому был отправлен лечиться дома. Но когда медики приехали к нему взять мазок, то не обнаружили его дома, а сообщить своё местонахождение по телефону он отказался.

10 августа Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил отправить нарушителя самоизоляции на принудительное лечение. Также он заплатит штраф. Вопрос о привлечении к административной ответственности рассмотрят после окончания лечения. Размер штрафа составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.