Кишинёв, , 16:02 — REGNUM В Молдавии фермеры пытаются привлечь внимание властей к своему бедственному положению и требуют от правительства увеличить поддержку сельскохозяйственного сектора, сильно пострадавшего от засухи. С этой целью они выводят на дороги технику, грозя заблокировать трассы. Об этом 11 августа сообщает новостной портал Publika.

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Участие в протестных акциях принимают фермеры из 12 районов страны — Каушанского, Новоаненского, Штефан-Водского района, из Унген, Калараша, Ниспорен, Хынчешт, Кантемира, Леова, Чимишлии, Оргеева и Бессарабки. Акции протест проходят на национальной трассе Унгены — Кишинёв, а также на дороге, которая связывает Каушаны со столицей Молдавии.

Издание напоминает, что ранее правительства страны объявило о предоставлении пострадавшим от засухи фермерам 200 млн леев. Однако аграрии утверждают, что выделенных средств недостаточно.