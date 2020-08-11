Магас, , 16:00 — REGNUM В Ингушетии медведи разоряют пасеки, нападая на ульи, расставленные в горных районах республики. Чтобы уберечь пчелофермы от хищников-сладкоежек егери решили подкормить их конфетами.

«Чтобы медведи были сыты и пчелы целы, ингушские егеря решили подкармливать хозяев леса шоколадными конфетами. Их в качестве необычной подкормки раскидали подальше от пчелиных пасек и населенных участков в надежде на то, что медведи потеряют интерес к меду», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природы.

Таким образом лесники намерены спасти от ущерба хозяйства пчеловодов, а самих пасечников — от угрозы нападения диких зверей. Кроме того, это даст возможность медведям накопить к зиме дополнительное количество подкожного жира, чтобы они спокойно смогли перенести спячку.