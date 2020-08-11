Одесса, Украина, 11 августа 2020, 16:07 — REGNUM В Одессе от последствий, вызванных COVID-19, скончался капитан судна SOPHIA, которое находится на карантине в порту «Южный». Об этом сообщил 10 августа специализированный ресурс Seafarers Journal.
По данным ресурса, корабль ходит под флагом Либерии, а его капитан — житель Санкт-Петербурга.
Когда судно прибыло в «Южный», капитан сообщил о трёх членах экипажа с симптомами COVID-19. Эпидемиологи выявили симптомы у шести моряков, а всего после тестирования коронавирус зафиксировали у десяти из 14 членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал возможное начало второй волны распространения коронавируса в октябре-ноябре 2020 года.
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