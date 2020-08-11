Одесса, Украина, , 16:07 — REGNUM В Одессе от последствий, вызванных COVID-19, скончался капитан судна SOPHIA, которое находится на карантине в порту «Южный». Об этом сообщил 10 августа специализированный ресурс Seafarers Journal.

По данным ресурса, корабль ходит под флагом Либерии, а его капитан — житель Санкт-Петербурга.

«По состоянию на сегодняшний день была подтверждена смерть одного из ранее заболевших моряков. Им оказался капитан судна — житель Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

Когда судно прибыло в «Южный», капитан сообщил о трёх членах экипажа с симптомами COVID-19. Эпидемиологи выявили симптомы у шести моряков, а всего после тестирования коронавирус зафиксировали у десяти из 14 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал возможное начало второй волны распространения коронавируса в октябре-ноябре 2020 года.

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