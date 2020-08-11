Салават, Башкирия, , 16:16 — REGNUM Руководство предприятия в Башкирии подозревают в сокрытии свыше 31 млн рублей от уплаты налогов. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Салавате ООО «Капитал плюс» занимается продажей топлива. По версии следствия, руководство данного предприятия с 2016 по 2019 год скрыло деньги, за счет которых должно было осуществляться взыскание долгов по страховым взносам, сборам и налогам.

Руководители фирмы знали, что все операции по расходованию средств со счетов организации были приостановлены сотрудниками налогового органа из-за долга на сумму свыше 34 млн рублей. Поэтому руководители предприятия, по мнению следователей, производили переводы денег через расчетные счета двух организаций, которые были специально учреждены.

По данным следствия, всего в обход счетов предприятия-должника были осуществлены расчеты на общую сумму более 71 млн рублей. Таким образом, были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 31 млн рублей, за счет которых и должно было осуществляться взыскание долгов по сборам, налогам и страховым взносам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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