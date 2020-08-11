Ташкент, , 15:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил довести охват населения услугами санитарной очистки до 90%, сообщили в пресс-службе главы государства.

На совещании по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения отмечалось, что в настоящее время охват составляет 66%. Увеличить этот показатель планируется за счет привлечения частных инвестиций.

На совещании также отметили, что показатели выздоровления от коронавируса выросли за счет увеличения коечного фонда и повышения слаженности работы скорой помощи и лечебных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в Узбекистане выявили 31 545 случаев заражения коронавирусом, в том числе 695 — за минувшие сутки, выздоровели 22 992 человека, скончались — 202 пациента.

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