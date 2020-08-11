Саранск, , 15:57 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков в ходе заседания заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции поручил министерству здравоохранения, Роспотребнадзору, медицинским организациям и органам санэпидемконтроля сохранять постоянную готовность к возможной второй волне коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Это касается резерва инфекционных коек, оборудования, специализированных врачебных бригад. Нужно сделать так, чтобы в течение 24−48 часов мы могли развернуть нужное количество коек и организовать помощь пациентам, в том числе с осложнениями гриппа и ОРВИ», — подчеркнул глава регионе.

Кроме того, он распорядился обеспечить неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств не только в медицинских учреждениях, но и в государственных и частных аптеках.

Волков еще раз сделал акцент на том, что в этом году прогнозируется принципиально новый, сложный эпидсезон, который несет серьезные риски для всех.

«Необходимо сделать всё возможное, чтобы за счет вакцинации, профилактических и упреждающих мер мы смогли избежать повторного введения режима жестких ограничений», — заключил глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волков поручил обеспечить вакцинацию 75% жителей республики и 80% из числа граждан, входящих в группы риска. Свыше 402 тыс. доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей.

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