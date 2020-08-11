Рим, , 15:57 — REGNUM В сети появился новый трейлер хоррор-игры Remothered: Broken Porcelain. Его опубликовали 10 августа на YouTube-канале издательства Modus Games.

В небольшом ролике разработчики знакомят геймеров с гостиницей «Эшмен» — центральной локацией игры. В ней начинают происходить таинственные события, в которых и предстоит разобраться главным героиням.

Напомним, Remothered: Broken Porcelain — это сиквел игры Remothered: Tormented Fathers. Релиз проекта ожидается 20 октября 2020 года.

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