Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В гордуме Екатеринбурга предложили назвать одну из городских улиц в память о недавно умершем хирурге Юрии Мансурове. Об этом заявил депутат Дмитрий Николаев.

Как передаёт «Коммерсант», с инициативой выступил один из парламентариев во время закрытой сессии гордумы, где обсуждался вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Екатеринбурга». Ещё один депутат предложил присвоить хирургу звание почётного гражданина Свердловской области.

Мансуров скончался в июне 2020 года. Его родственники заявляли, что хирург погиб от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловском минздраве назвали уход Мансурова «огромной потерей для всей хирургической службы региона».

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