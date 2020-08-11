Иваново, , 15:52 — REGNUM Число носителей коронавируса в детском лагере «Улыбка» в Лежневском районе Ивановской области выросло до 58 человек — среди заразившихся 52 ребёнка и шесть сотрудников. Об этом стало известно в ходе брифинга 11 августа заместителя директора департамента здравоохранения Алексея Буянкина. Как уточнил представитель департамента, состояние всех детей удовлетворительное. Принято решение о досрочном завершении лагерной смены.

Тест на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник отметил, что из 52 детей только у восьми есть лёгкие проявления заболевания — в виде ринита и фарингита. Остальные являются просто носителями. Возраст детей разный.

Также, сообщил Колесник, известен источник заражения: им стали двое детей из одной семьи. Вирус «принесли» они из семьи: заболели родители, однако заражение у них было выявлено уже после заезда детей в лагерь.

На утро 11 августа в лагере оставались 36 детей, остальных разобрали по домам родители. Все контактные лица отправлены на самоизоляцию.

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