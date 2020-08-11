Москва, , 15:50 — REGNUM В России утвержден порядок и условия выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров. Соответствующий приказ издал Минздрав, сообщает «Медвестник».

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В приказе министерства прописан алгоритм действий медицинских и страховых организаций, территориальных ФОМС, указаны сроки перечисления средств.

Деньги на выплаты медикам предоставляют территориальные ФОМС на основании заявок. Образцы заявок на получение средств приложены.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию проекта по выявлению онкологических заболеваний будет выделяться из бюджета ФОМС 1,2 млрд руб. ежегодно.

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