Саранск, , 15:48 — REGNUM В предстоящий эпидсезон ожидается циркуляция сразу нескольких вирусов, штаммы гриппа, от которых прежде население не прививалось, может обостриться и ситуация с коронавирусом. Эта тема обсуждалась на заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, которое провел глава Мордовии Владимир Волков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Волков поручил обеспечить вакцинацию 75% жителей республики и 80% из числа граждан, входящих в группы риска.

«Нам предстоит организовать самую масштабную в истории вакцинацию населения — провести иммунизацию до 600 тысяч, в том числе более 100 тысяч детей, 118 тысяч граждан старшего поколения, свыше 32 тысяч медработников и педагогов, 16 тысяч студентов», — подчеркнул глава республики.

Свыше 402 тыс. доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей.

ИА REGNUM напоминает, в республике планируется параллельно проводить вакцинацию от гриппа и пневмококка — основного возбудителя микробной пневмонии. Обе вакцины можно применять одновременно. Перечнем граждан, которых необходимо вакцинировать, располагают все медучреждения. Жителей пригласят на прививку телефонным звонком или сообщением.

Прививочная кампания стартует в республике в середине августа.

По итогам прошлогодней прививочной кампании, было вакцинировано около половины жителей республики, из которых четверть — это дети. 20 тыс. вакцин было приобретено за счет работодателей. Благодаря этим мерам эпидсезон республика прошла достаточно благополучно.