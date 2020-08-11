Минск, , 15:40 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировал жалобу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая считает результаты выборов главы республики сфальсифицированными.

Читайте также: Тихановская подала жалобу на результаты выборов президента Белоруссии

«Жалоба Тихановской зарегистрирована», — заявил 11 августа ТАСС представитель комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Явка составила 84,17%.

Также по теме: В Белоруссии кандидаты в президенты обжалуют итоги выборов

10 августа Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Она заявила, что результаты выборов сфальсифицированы и она их не признает. Тихановская уверена, что большинство избирателей отдали свои голоса за неё.

Читайте ранее в этом сюжете: Тихановская призвала жителей Белоруссии к благоразумию

Читайте развитие сюжета: МИД Литвы допустил, что заявление Тихановской сделано под давлением