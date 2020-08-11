Москва, , 15:36 — REGNUM В России утверждена классификация программного обеспечения (ПО) для здравоохранения. Будет две категории А и Б, сообщает «Медвестник».

Больница Дарья Драй © ИА REGNUM

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Врачи будут проходить специальное обучение по работе с ПО категории А и Б для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и при проведении хирургических операций.

ПО категории В может применяться как врачами, так и пациентами под контролем медработника. Например, приборы для диагностики тех или иных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году принят закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения и приложений.

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