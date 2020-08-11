Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Процесс автоматизации медицинских и технологических процессов в Турции изучили представители Казахстанской делегации, сообщили 11 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

7 августа во время поездки в Турцию представители Казахстана посетили больницу города Маниса недалеко от Анкары. Министр здравоохранения республики Алексей Цой и заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов встретились с научно-медицинским сообществом Турции.

Участники встречи обсудили производство лекарств от COVID-19 в Казахстане и локализацию выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. Также состоялась встреча с министром здравоохранения Турции Фахритином Коджа.

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