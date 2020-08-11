Магас, , 15:32 — REGNUM В Ингушетии число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом находится в пределах от 15 до 30. Наименьший показатель прироста числа заразившихся в сутки был зафиксирован 4 августа (+ 11 человек). Такое колебание в Роспоребнадзоре связали с волнообразным течением процесса в регионе.

«Идет волнообразное снижение, в целом цифры держатся на уровне 15−20 заболевших в сутки. Иногда показатели доходят до 30. Такой суммарный эффект проиходит, когда данные «подкидывают» частные лаборатории, у которых результаты приходят позже», — сообщила в эфире телеканала «Магас» Зара Гетагазова — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии.

По данным федерального оперативного штаба на 11 августа, в республике число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло за минувшие сутки на 19 человек. Выздоровели за это же время 36 человек. Общее число лиц, заразившихся коронавирусом, достигло 3904. За все время пандемии вылечились и выписаны 3312 пациентов. Число смертей от COVID-19 также выросло за сутки до 75 — скончался еще один пациент.