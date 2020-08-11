Казань, , 15:34 — REGNUM В Татарии от заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два человека. Таким образом, по состоянию на 11 августа погибших с диагнозом COVID-19 уже 49 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Жертвой коронавируса стала 65-летняя жительница Набережных Челнов. Женщина была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи с дыхательной недостаточностью. Обследование выявило наличие новой инфекции. Состояние пациентки ухудшалось из-за осложнений, вызванных онкологией. 19 июля женщина скончалась, вирус идентифицирован.

Второй случай — 50-летняя женщина. Она была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала республиканского клинического онкодиспансера с внебольничной двухсторонней пневмонией. У пациентки имелись хронические заболевания эндокринной системы. Смерть женщины зарегистрирована 9 августа.

Причины смерти в обоих случаях установили по результатам патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии около 3-х тысяч жителей сдали кровь на антитела к коронавирусной инфекции в рамках проводимого исследования на популяционный иммунитет. Республика вошла в число регионов, где в разной степени сформировалась невосприимчивость к новой болезни.

Читайте также: В Татарии рассказали, сколько человек сформировали иммунитет к SARS-CoV-2