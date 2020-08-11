Москва, , 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок. Об этом со ссылкой на собственный источник 11 августа сообщает газета «КП».

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Отмечается, что пока мужчину ни в чём не обвиняют. Речь идёт только о доследственной проверке, уголовное дело пока не возбуждено. Решение об этом будет принято по результатам проверки.

«По характеру травм пока не понятно, были ли они получены в результате физического насилия или же падения», — пояснили источники в следствии.

Как утверждает Фирсов, артистка упала сама, в результате чего получила травму.

Напомним, 11 августа Telegram-канал Mash сообщил, что певица Валентина Легкоступова, исполнившая хит «Ягода-малина», обнаружена с пробитой головой в Москве. Её ещё в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Медики оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжёлое. Она находится в коме.