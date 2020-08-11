Бужумбура, , 15:35 — REGNUM Суд на севере Бурунди приговорил двух мужчин и женщину к 30 годам тюремного заключения каждого за попытку покушения на нового президента страны Эвариста Ндайишимийе. Об этом передает местная радиостанция Isanganiro.

По информации журналистов телерадиокомпании, осужденные, являвшиеся работниками заправки в городе Каянза, забросали камнями конвой нового президента. Они отрицали предъявленные обвинения.

Прокурор просил суд в провинции Каянза осудить на срок от трех до семи лет за то, что они создавали угрозу безопасности для президента, однако суд постановил осудить их за покушение на убийство и приговорить каждого из них к 30 годам тюремного заключения.

Президент Ндайишимийе должен был прийти к власти 20 августа после того, как он победил на выборах в мае. Однако его инаугурация состоялась в июне после внезапной смерти его предшественника Пьера Нкурунзизы.