Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM «Почта России» готова принять на работу 400 новых сотрудников в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском филиале структуры.

«Почта России» Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Все новые работники будут устроены официально. Сотрудники требуются на участки курьерской доставки и сортировочные объекты, а также в отделения почтовой связи.

«Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение», — сообщают в «Почте России».

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Свердловской области возрос до 2,57% в мае 2020 года.

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