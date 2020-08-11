Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Выполнение прямых авиарейсов между Санкт-Петербургом и Минском приостановлено как минимум до 15 августа 2020 года. Это следует из расписания белорусской авиакомпании «Белавиа», выполняющей эти рейсы.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, еще 1 июля «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов во все пункты России до 21 августа в связи с продолжением пандемии коронавируса. 31 июля в пресс-службе авиакомпании сообщили, что регулярных рейсов из Минска в Москву, Санкт-Петербург и Калининград не будет до 14 августа включительно.

Ближайший рейс из Минска в Петербург в расписании авиакомпании значится 15 августа на 18 часов по минскому времени. Обратный рейс из Петербурга — в тот же день в 20:05 мск. Рейсы должны выполняться по 24 октября. Но пока непонятно, возобновится ли авиасообщение в эти сроки.

Других вариантов прямого авиасообщения между Петербургом и Минском нет. Можно лететь с пересадками в иностранных аэропортах, что займет значительно больше времени, вплоть до целых суток, а также обойдется намного дороже билета на прямой рейс.

Напомним, до начала пандемии, в январе 2020 года, Минск был самым популярным зарубежным направлением при вылете из аэропорта «Пулково», а «Белавиа» — лидером среди иностранных перевозчиков в «Пулково» по объему перевозок пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в РФ