Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные 11 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 770 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в стране составляет 83 126 человек. За прошедшие 24 часа было выявлено 154 новых случая заражения.

По состоянию на 11 августа 2 533 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.