Белгород, , 15:23 — REGNUM 16 человек заразились коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн в Белгороде. Среди них медицинские работники и пациенты, сообщили 11 августа в региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты.

Положительный тест на коронавирус получили три врача, четыре средних и четыре младших медицинских работников. Это составляет 6% от общей численности сотрудников медучреждения. Семь человек переносят заражение бессимптомно и находятся на домашней самоизоляции в домашних условиях, остальные в связи с невозможностью обеспечить изоляцию от родных помещены в стационар.

Коронавирус выявлен также у пяти пациентов госпиталя — трое получают лечение в домашних условиях, двух госпитализировали в инфекционный стационар.

По данным регионального оперативного штаба на 11 августа, 301 человек госпитализирован в стационары. В тяжёлом состоянии на ИВЛ 20 пациентов.