Красногорск, , 15:25 — REGNUM Вторая смена летних загородных лагерей Подмосковья примет до 10 тысяч детей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

Кроме того, более 20 тысяч детей буду посещать лагеря дневного пребывания, отметила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

«Сейчас запустилась вторая смена, работает 61 загородный лагерь, в которых отдохнут порядка 10 тысяч детей. И 421 лагерь с лечебным пребыванием детей, где смогут отдохнуть порядка 22 тысяч детей», — сказала Боос.

Также чиновница отметила, что вторая смена лагерей завершится до 31 августа. Третья смена летних лагерей в этом году работать не будет.

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