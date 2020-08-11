Москва, , 15:17 — REGNUM Заседание суда по делу о смертельном ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова отложили до 12 августа. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание отложено на 10:00 среды», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также указывается, что судебное заседание было перенесено по причине госпитализации актера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свой комментарий по поводу госпитализации актера Михаила Ефремова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, дал адвокат актера Эльман Пашаев.