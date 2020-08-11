Москва, , 15:09 — REGNUM Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной коронавируса. Об этом 11 августа заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне (коронавируса)», — сказал Дмитриев.

Он также выразил надежду, что вакцинация от коронавируса пройдёт уже в октябре, что позволит предотвратить вторую волну вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, вторая волна эпидемии коронавируса придёт в Россию, вероятно, осенью, но будет не столь тяжёлой, как первая. Со временем вирус приспосабливается к человеческой популяции, так как ему «не выгодно убивать своего хозяина», пояснил профессор.

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