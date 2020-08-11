Москва, 11 августа 2020, 15:09 — REGNUM Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной коронавируса. Об этом 11 августа заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне (коронавируса)», — сказал Дмитриев.
Он также выразил надежду, что вакцинация от коронавируса пройдёт уже в октябре, что позволит предотвратить вторую волну вируса.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, вторая волна эпидемии коронавируса придёт в Россию, вероятно, осенью, но будет не столь тяжёлой, как первая. Со временем вирус приспосабливается к человеческой популяции, так как ему «не выгодно убивать своего хозяина», пояснил профессор.
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