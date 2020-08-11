Архангельск, , 15:08 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили еще 65 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии выросло до 9479. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

По данным статистики, за сутки число выздоровевших после COVID-19 пополнили 23 человека, общее число успешно перенесших заболевание достигло 8785.

Под наблюдением медиков продолжают находится 1482 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельская региональная комиссия по разбору летальных исходов пациентов с новым коронавирусом подтвердила гибель 167 человек от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 220 с опасной инфекцией.