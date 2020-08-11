Минск, , 15:08 — REGNUM В сети появилось видео с места с Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова, где проходит забастовка. Видеоролик опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

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На кадрах видеозаписи видно, что на территории завода собрались около двухсот человек. Люди стоят толпой и хлопают. Работники завода требуют «немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию».

«Прекратить провокации для оправдания действий силовиков. Выпустить людей, задержанных во время прошедших мирных демонстраций. Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов», — говорится в требовании сотрудников ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова».

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В настоящее время, по данным канала, все больше предприятий подключаются ко всеобщей забастовке в Белоруссии в знак протеста против итогов выборов президента. Так, уже подключился Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа анонсированная оппозицией общенациональная забастовка не состоялась. Ни один крупный завод не прекратил работу. Крупные частные предприятия также продолжают работу в прежнем режиме. Для недопущения общенациональной забастовки в Белоруссии чиновничья «идеологическая вертикаль» предпринимает меры, на предприятиях проводятся «разъяснительные беседы».

Ранее гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич заявил, что госпредприятие не останавливалось, а сообщения о забастовке на заводе являются «фейком и вбросом». Он также добавил, что каких-либо уведомлений от профкома об остановке производства не поступало.