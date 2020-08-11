Минск, 11 августа 2020, 15:08 — REGNUM В сети появилось видео с места с Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова, где проходит забастовка. Видеоролик опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.
Читайте также: Директора белорусских предприятий отрицают забастовку
На кадрах видеозаписи видно, что на территории завода собрались около двухсот человек. Люди стоят толпой и хлопают. Работники завода требуют «немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию».
Также по теме: В Белоруссии проводятся «антизабастовочные» мероприятия
В настоящее время, по данным канала, все больше предприятий подключаются ко всеобщей забастовке в Белоруссии в знак протеста против итогов выборов президента. Так, уже подключился Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа анонсированная оппозицией общенациональная забастовка не состоялась. Ни один крупный завод не прекратил работу. Крупные частные предприятия также продолжают работу в прежнем режиме. Для недопущения общенациональной забастовки в Белоруссии чиновничья «идеологическая вертикаль» предпринимает меры, на предприятиях проводятся «разъяснительные беседы».
Ранее гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич заявил, что госпредприятие не останавливалось, а сообщения о забастовке на заводе являются «фейком и вбросом». Он также добавил, что каких-либо уведомлений от профкома об остановке производства не поступало.