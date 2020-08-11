Рязань, , 15:07 — REGNUM 430 школьных маршрутов проходят по региональным дорогам в Рязанской области. Их общая протяжённость свыше 3,6 тысячи км. О ходе ремонта и сроках окончания дорог говорили на заседании при губернаторе Николае Любимове, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства региона.

Уже приведены в безопасное для проезда состояние 2029 км или 177 школьных маршрутов. Ещё на 217 маршрутах, а это свыше 1,2 тысячи км, запланированы и ведутся ремонтные работы. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, 36 школьных маршрутов, расположенных в семи муниципальных районах имеют участки, которые не подлежат ямочному ремонту и требуют капитального. В первую очередь причиной разрушения дорожного полотна становится бесконтрольное, с превышением допустимых нормативов загрузки движение тяжеловесных транспортных средств, что требует ежегодно по шесть миллиардов рублей на ремонт.

«Многие предприятия допускают перегрузы. Мы не напасёмся никаких денег, если не будем пресекать нарушения закона. В этом отношении нужно действовать совместно и постоянно контролировать вопрос министерству транспорта и автодорог региона, главам муниципальных образований и ГИБДД. 1 сентября уже скоро, дети должны доставляться в школу по нормальным дорогам. Важно обеспечить их безопасность. К началу учебного года необходимо привести в порядок максимально возможное количество школьных маршрутов», — подчеркнул губернатор.

Решать проблему разрушения дорог тяжеловозами планируют закупкой пунктов весового контроля. До их установки, по мнению властей, необходимо точечно работать с руководством карьеров и других предприятий, которые допускают перегруз.

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