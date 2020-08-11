Москва, , 15:03 — REGNUM Свой комментарий по поводу госпитализации актера Михаила Ефремова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, дал адвокат актера Эльман Пашаев. Его слова 11 августа приводит ТАСС.

«Ему необходима мера реанимации», — заявил Пашаев, после чего пошел за врачами, а через некоторый промежуток времени вернулся в суд.

Также адвокат Ефремова уточнил, что его подзащитный находится в бессознательном состоянии и направлен на госпитализацию.

При этом отмечается, что то, что Михаил Ефремов госпитализирован, подтвердили в пресс-службе московского Пресненского суда.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о госпитализации из здания Пресненского суда в Москове актера Михаила Ефремова приняли врачи скорой помощи.