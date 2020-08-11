Омск, , 14:54 — REGNUM В Омске затяжная жара сменилась дождями, грозой и градом.

Град в Омске Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Над центральным районом города, немного захватив окраины, прошёл град размером с черешню. Также куски льда заметили на Московке, в районе Телевизионного завода, у Театральной площади и так далее.

Крупный град прошёл и в пригороде Омска — посёлке Дружино.

Как передаёт «Город55», в Советском округе прошёл ливень. В Старом Кировске прошёл сильный дождь. Непогода пришла и в Амурский посёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, начало августа в Омске было жарким. 2 августа, в День города, столбики термометров поднялись до +36,7 градуса.

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