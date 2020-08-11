Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Школьников Екатеринбурга будут пускать в учебные учреждения без прививок от гриппа. Об этом заявила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В эфире портала «Е1» чиновница опровергла информацию, что ребёнка без соответствующей прививки не пустят в школу. Есть лишь один вариант, когда такое возможно, уточнила Сибирцева.

«Ребенка могут не пустить в школу без прививки от гриппа только в том случае, если будет объявлена эпидемическая ситуация по данной инфекции», — сказала руководительница.

Всех родителей будут просить привить своих детей от гриппа, добавила глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в школах Екатеринбурга начнётся в обычном режиме.

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