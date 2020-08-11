Москва, , 14:48 — REGNUM Школьные принадлежности в 2020 году остаются доступными по цене для абсолютного количества родители. К счастью, цены на всю школьную канцелярию, сумки и портфели, одежду и другие аксессуары не растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот феномен удивляет на фоне роста доллара и евро почти на 20% к рублю с начала года, но имеет простое объяснения. Спрос на школьные товары не растет.

В первом полугодии это было связано с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса школьников, режим удаленного обучения может стать реальностью и второй половине 2020 года.

Потребительская модель российских граждан стала очень экономной. Родители не на «широкою ногу» делают покупки для детей. Это очень невыгодно магазинам с детским ассортиментом товаров.

Многие из них уже с середины июля предлагают очень выгодные цены с 50−70% скидкой, нивелируя курсовую разницу на импортные товары», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Авито», набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в 2020 году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей.

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы