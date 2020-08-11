Абуджа, , 14:51 — REGNUM Шариатский суд на севере Нигерии приговорил 22-летнего музыканта к смертной казни после того, как он был признан виновным в «богохульстве по отношению к пророку Мухаммеду». Об этом передает ВВС Africa.

Верховный шариатский суд штата Кано постановил, что Яхайя Шариф-Амину совершил богохульство в песне, которую он распространил через WhatsApp в марте.

После выхода песни разъяренная толпа сожгла дом семьи певца и собралась у здания штаба исламской полиции, известной как «хисба», требуя действий против исполнителя. Критики певца заявляли, что песня была «богохульной», так как она восхваляла имама в той мере, в какой возвышала его над пророком Мухаммедом.

Певец, в настоящее время находящийся под стражей, может обжаловать приговор.

Смертные приговоры в северной Нигерии редки. Шариатский закон реализуется наряду со светским правом в большинстве штатов преимущественно мусульманского севера, сообщают журналисты.