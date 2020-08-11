Калуга, , 15:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 человек за последние сутки, сообщает 11 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 516 положительных тестов. 1 тыс. 237 человек находятся на лечении, 6 тыс. 223 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (316), в Обнинске (150), в Боровском районе (135), в Людиновском районе (98), в Жуковском районе (70) и Малоярославецком районе (67).

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