Рязань, , 14:41 — REGNUM 30 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в Рязани в 2020 году. Еще 21 собирают необходимую документацию, сообщили 11 августа в пресс-службе мэрии.

Для льготной категории администрация города закупила уже 76 квартир. Ещё пять жилых помещений находятся в стадии оформления документов. Ключи от собственных квартир получили 30 человек.

Всего в 2020 году в Рязани планируется приобрести 82 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.