Алма-Ата, Казахстан, 11 августа 2020, 14:32 — REGNUM Против руководства международного аэропорта Алма-Аты возбудили административное дело за нарушение санитарных норм, сообщает 11 августа агентство «Казинформ».
Нарушение связано с переполненными автобусами для доставки пассажиров к самолету. Жители Алма-Аты неоднократно жаловались на невозможность соблюдать социальную дистанцию.
Размер штрафа за данное нарушение может составить до 1600 месячных расчетных показателей, или 4,445 млн тенге ($10 640). Главный санитарный государственный врач на транспорте Садвакас Байгабулов призвал пассажиров сообщать ему о подобных случаях через социальные сети.